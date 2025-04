Minacce di morte scritte in arabo al sindaco di Massa Lombarda

Aperto un fascicolo in procura per due lettere. Il testo potrebbe essere stato scritto sfruttando un traduttore on line

Il sindaco di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi, ha ricevuto nei giorni scorsi due lettere contenenti minacce di morte. Scritte in arabo, ma “zoppicante”, tanto da far pensare agli inquirenti anche alla possibilità di un utilizzo di un traduttore on line.

La notizia è riportata con ulteriori dettagli sul Resto del Carlino in edicola oggi, 1 aprile.

In procura è stato aperto un fascicolo contro ignoti per minacce aggravate. Le lettere – recapitate al sindaco una decina di giorni fa – sono state sequestrate e analizzate.