Paura in via Porto Coriandro: prende fuoco un’auto, evacuata la palazzina

Sul posto due mezzi dei vigili del fuoco e la polizia locale

Intorno alle 13 di oggi, venerdì 11 aprile, un’automobile parcheggiata in via Porto Coriandro (zona Rocca Brancaleone) ha preso fuoco. Le fiamme per poco non hanno coinvolto l’attività “Postura e Movimento”, temporaneamente evacuata assieme ad altri uffici del plesso che ospita attività sanitarie e sportive.

Le cause dell’incendio della Renault sono ancora da verificare, ma pare che si sia trattato di un cortocircuito nel vano motore.

Le fiamme sono state spente grazie all’arrivo di due camion dei vigili del fuoco dopo che alcune pattuglie della polizia locale avevano già chiuso la strada e messo in sicurezza la zona.