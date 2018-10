Una maratona di 28 ore alla ricerca di idee per lo sviluppo sostenibile del porto

Evento in contemporanea in 104 città del mondo a partire dalle 9 del 26 ottobre, a Ravenna sarà promosso da Fondazione Flaminia negli spazi del coworking di Colabora in darsena di città. Il progetto migliore vincerà tremila euro

Una gara di idee per proporre soluzioni per uno sviluppo sostenibile del porto di Ravenna. Così si svilupperà il 26 ottobre la tappa ravennate dell’iniziativa Climathon, promossa dalla più grande partnership pubblico-privata sulla mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici costituita da imprese, istituzioni accademiche e soggetti pubblici. L’iniziativa si svolge in contemporanea in 104 città del mondo e c’è tempo fino a giovedì 25 ottobre per iscriversi. A conclusione dell’iniziativa una giuria di esperti valuterà le soluzioni proposte e l’idea migliore vincerà un premio di tremila euro. L’iniziativa si terrà a Colabora, in via Magazzini Posteriori 52, nella Darsena di città. La competizione inizierà alle 9 del 26 ottobre e si concluderà alle 13 del 27 ottobre.

La competizione è aperta a ricercatori, studenti universitari, aspiranti imprenditori, startupper e a tutti coloro che sono interessati a porre un freno ai cambiamenti climatici. Si potrà partecipare da soli o in gruppo. Ogni partecipante sarà guidato da un gruppo di esperti nell’elaborazione delle soluzioni ai problemi proposti.

Il porto di Ravenna sta attraversando un momento strategico, fondamentale per delineare il suo futuro in termini di sviluppo sostenibile. Per la sua posizione fisica e non solo, il porto è un luogo centrale per la città ed è inserito in un quadro ambientale complesso (costa, palude, pinete storiche). Climathon a Ravenna mira a generare idee innovative per sviluppare l’area, tenendo in considerazione non solo gli aspetti economici ma anche quelli sociali e ambientali, aumentando la coesione tra spazi naturali e distretto industriale/urbano.

Climathon è organizzato da Fondazione Flaminia- Centro per l’Innovazione, Aster – società della Regione Emilia-Romagna per l’innovazione e la ricerca industriale e partner Climate KIC, Fondazione Eni Enrico Mattei, Tecnopolo, il Cluster-Greentech grazie al sostegno del Comune di Ravenna – assessorato Smart City, che ha finanziato il premio in danaro e ha messo a disposizione la sede di svolgimento della competizione, in collaborazione con CIRI FRAME, Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, CertiMac, RES Società Cooperativa e CleanPort, Loop project.