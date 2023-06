Due ditte con 12 mezzi per riparare un tratto di 80 metri dell’argine del Santerno

Saranno posizionate le palancole per consentire ai cittadini della frazione di riavere la disponibilità delle case

Proseguono i lavori a Ca’ di Lugo, in provincia di Ravenna, per impermeabilizzare e poi sistemare gli argini del fiume Santerno, dopo i danni causati dall’alluvione. Nei pressi dell’incrocio tra via Fiumazzo e via Leonelli ha ceduto l’argine il 16 maggio scorso, causando anche il crollo della casa di un 93enne.

A fare il punto sui lavori è stata la vicepresidente della Regione, Irene Priolo, impegnata il 2 giugno in un sopralluogo con il sindaco Davide Ranalli: «Quello a Ca’ di Lugo è uno dei cantieri più complessi, in cui il fondo alveo si è occluso a causa del cedimento interno delle sponde provocato dall’enorme quantità di acqua caduta».

Due ditte stanno lavorando con 12 mezzi tra escavatori, ruspe, rulli, dumper e mezzi per posizionare le palancole – in questa prima fase ne saranno posizionate per circa 80 metri – e permettere così ai cittadini di rientrare il prima possibile nella piena disponibilità delle proprie abitazioni.