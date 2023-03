Luigi De Magistris presenta a Bagnacavallo il libro che racconta la sua storia

Il magistrato ed ex sindaco di Napoli parlerà, venerdì 31 marzo, di “Fuori dal sistema“

Luigi De Magistris, magistrato ed ex sindaco di Napoli, presenterà venerdì 31 marzo a Bagnacavallo il suo ultimo libro: Fuori dal sistema. L’incontro, fissato per le 20,45 alla “Sala delle Cappuccine” (via Vittorio Veneto 1/a) è ospitato dal Circolo di Rifondazione Comunista Un altro mondo è possibile e dai sostenitori di Unione Popolare di Bagnacavallo.

Fuori dal sistema è il racconto della vita di De Magistris, da quando era un giovane magistrato fino alla carriera da eurodeputato e da sindaco della sua città, Napoli, eletto per il primo mandato nel 2011 e per il secondo nel 2016. Nel 2022 poi, in occasione delle elezioni di settembre, viene individuato dalle forze della coalizione di sinistra come capo politico di Unione Popolare, che otterrà però solo poco più dell’1 percento di preferenze alle urne.

Durante l’incontro a Bagnacavallo, De Magistris si sottoporrà al confronto con i cittadini e non mancherà – come nel libro – l’occasione per rivolgere uno sguardo al futuro del Paese «oppresso – come sostengono gli organizzatori dell’evento – non solo dal sistema criminale ma anche da un pensiero unico liberista a cui è urgente proporre un’alternativa che Unione Popolare, lista che l’ex Pm ha contribuito a costruire, può rappresentare come momento organizzativo di “tutti i non allineati al sistema” per tentare di risolvere le tante questioni aperte: l’ambiente, la dignità del lavoro, la pace, la lotta alle mafie, la sanità e la scuola pubblica».