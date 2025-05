Anche Fratoianni a Ravenna per Barattoni (e la Palestina)

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana parteciperà a un evento in piazza Marsala per denunciare il silenzio su Gaza

Giovedì 22 maggio sarà a Ravenna Nicola Fratoianni, deputato di Alleanza Verdi Sinistra e segretario nazionale di Sinistra Italiana, per portare il suo sostegno alla candidatura di Alessandro Barattoni a sindaco di Ravenna.

Nel corso della giornata Fratoianni visiterà la mostra fotografica diffusa I Grant You Refuge, che racconta attraverso immagini e testimonianze le condizioni della popolazione civile di Gaza, mentre alle 16 prenderà parte all’iniziativa pubblica (in piazza Marsala) “Il silenzio è complicità”, un momento di ascolto e mobilitazione promosso per esprimere solidarietà al popolo palestinese «e chiedere una pace giusta, il cessate il fuoco immediato, il rispetto del diritto internazionale».

All’incontro in piazza Marsala interverranno anche Milad Basir, giornalista e sindacalista di origine palestinese, l’operatrice umanitaria Federica Vaghetti, la segretaria della Cgil della provincia di Ravenna Manuela Trancossi e Andrea Maestri, avvocato e attivista per i diritti umani, di rientro dalla carovana solidale italiana “Gaza oltre il confine”.

«Vogliamo raccontare quello che abbiamo visto con i nostri occhi – scrivono gli organizzatori dell’evento -. Raccontiamo l’orrore perché serve verità. Vogliamo che tutti sappiano cosa sta accadendo davvero a Gaza e in Cisgiordania: persone private dei beni essenziali, bambini disidratati, famiglie distrutte dalle bombe e dall’indifferenza. Denunciamo l’immobilismo dell’Italia e dell’Unione Europea, incapaci di riconoscere lo Stato Palestinese e di difendere i diritti fondamentali di un intero popolo».