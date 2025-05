I candidati consiglieri in numeri: 23 under 25 “contro” 123 over 65

A contendersi i 32 seggi del consiglio comunale saranno 507 persone (54,6 percento uomini) suddivise in 18 liste collegate ai sette candidati sindaci. Nel 2021 erano 833

Il più anziano è Terzo Giorgini (La Pigna) che compirà 89 anni a giugno, la più giovane è Federica Fariselli (Avs) che ha compiuto 18 anni a novembre.

Rispetto all’ultima volta la riduzione dei candidati è notevole: alle urne a ottobre 2021 in corsa c’erano trenta liste (con undici aspiranti sindaci) per un totale di 833 candidati (53,9 uomini). Andando indietro fino al 2016, il quadro era ancora più concentrato: cinque candidati sindaci, 14 liste, 428 candidati.

Nella composizione delle liste 2025, solo quella del Pri ha più donne che uomini (18-14) e altre cinque sono in parità (Ravenna in Comune, Potere al Popolo, Ambiente & Animali, Pd, Avs). Il consiglio comunale uscente è composto da 21 uomini e 11 donne (67-33 in percentuali).

Tra i 507 in corsa, gli under 25, cioé nati dal 2000 in avanti, sono in tutto 23 e a candidare più giovani sono in due liste di sinistra, Pap ne conta infatti 5, seguita da Avs con 4. A non candidarne nemmeno uno sono invece Ravenna al Centro, Viva Ravenna, Prc, Pci, Pigna, M5Stelle, Pd e Pri.

Gli over 65, al contrario, sono in tutto 123 e sono presenti in tutte le liste. Si distinguono Ambiente & Animali per la presenza di 15 over 65 su 32 candidati, 14 il Pri e 13 Ama Ravenna, Forza Italia invece ne conta uno soltanto.