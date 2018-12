Sacchi tra i 7 saggi del comitato creato dal Governo per i grandi eventi sportivi

L’ex allenatore di Fusignano, vicecampione del mondo a Usa 1994 con la Nazionale di calcio, chiamato con altre figure storiche dello sport italiano per coordinare il lavoro di altri enti e istituzioni. Gli auguri del presidente della Provincia Michele de Pascale

Arrigo Sacchi è stato scelto dal Governo italiano per far parte del Comitato per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale istituito con un recente decreto. L’ex allenatore e commissario tecnico della Nazionale di calcio di Fusignano (qui la nostra recente intervista in occasione di un incontro al museo Mar) è tra i sette saggi a cui spetterà «pianificazione, preparazione, organizzazione e promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale». Di fatto il comitato dovrà coordinare il lavoro di altri enti e istituzioni.

«Le mie più sincere congratulazioni a Sacchi – commenta il sindaco e presidente della Provincia Michele de Pascale – per questo importante incarico a cui è stato giustamente chiamato dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Sacchi ha portato l’orgoglio della Romagna in tutto il mondo, ma ha sempre saputo essere vicino alla sua terra. Per la provincia di Ravenna e per tutta la Romagna si tratta di una grande opportunità per candidarsi ad ospitare grandi eventi sportivi internazionali. Noi siamo pronti: in un territorio abbastanza circoscritto, concentriamo un’impiantistica di livello in tutte le discipline sportive, nel contempo rappresentiamo un’eccellenza nel settore dell’accoglienza e della ricettività e nei percorsi naturalistici ed esperienziali. In particolare Ravenna, grazie al nuovo palasport, alla nuova piscina olimpionica, agli ampi spazi a disposizione per gli sport da spiaggia, agli investimenti sullo stadio e in cultura sarà pronta a qualunque sfida».

Oltre a Sacchi, nel comitato siedono Nino Benvenuti (80 anni, oro olimpico e campione del mondo di boxe), Klaus Dibiasi (71 anni, 3 ori alle Olimpiadi nei tuffi), Eleonora Lo Bianco (38 anni, Campionessa del Mondo di volley), Dino Meneghin (68 anni, argento olimpico nel basket), Francesco Moser (67 anni, vincitore di un Giro d’Italia e di un Mondiale) e Sara Simeoni (65 anni, Campionessa Olimpica nel salto in alto).