Incursione di ladri al Teatro Rasi, rubati oltre 1600 euro

Sottratti anche alcuni cimeli dal valore solo simbolico. Messi a soqquadro gli uffici di Ravenna Teatro con danni rilevanti. Indagano i Carabinieri

Il ladri non risparmiano neppure il mondo della cultura e dello spettacolo, che peraltro non naviga nell’oro. Al centro del furto – come riportano i quotidiani locali – gli uffici amministrativi di Ravenna Teatro, al secondo piano del Teatro Rasi , in cui i malviventi sono penetrati, nella notte fra lunedì e martedì, passando per un terrazzo e forzando una porta finestra.

Secondo la denuncia della direttrice di Ravenna Teatro, Marcella Nonni, e i Carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo, i ladri hanno preso di mira tre cassaforti, armadi e archivi presenti negli locali amministrativi dell’edificio.

Bottino finale circa 1.600 euro in contanti, a cui si aggiungono poche decine di euro di fondo cassa del bar, e diversi premi fra targhe, coppe, emblemi: prestigiosi riconoscimenti ottenuti dalla compagine teatrale in decenni di attività ma dall’irrilevante valore commerciale.

Ben più consistenti i danni materiali derivati dall’intrusione che secondo la direzione del teatro ammontano fra i 4mila e i 5mila euro.

A quanto pare i ladri hanno pensato di “ripulire” anche un’altra istituzione culturale vicinissima al Rasi, l’Istituto Verdi, conservatorio musicale cittadino, ma senza riuscire nell’intento.

Sui misfatti hanno aperto un’idagine i Carabinieri della caserma di via Alberoni.