Quattro marittimi intossicati nella stiva di una nave arrivata dalla Croazia

I malori in rada sul porto di Ravenna, soccorsi dal 118 non sono in gravi condizioni. L’incidente dovuto probabilmente alle operazioni di disinfezione

Sono rimasti intossicati quando hanno aperto la stiva della nave arrivata in rada sul porto di Ravenna: quattro marittimi albanesi sono stati soccorsi dal 118 e portati all’ospedale cittadino Santa Maria delle Croci nel pomeriggio di oggi, 20 agosto. Secondo quanto si legge sul sito dell’agenzia di stampa Ansa, che riporta la notizia, i quattro non sono gravi. I marittimi erano a bordo di un nave battente bandiera albanese arrivata da Spalato con un carico di granaglie. In Croazia prima di salpare era stato compiuto un ciclo di fumigazione della stiva, particolare metodo di disinfezione con gas.