La sindaca di Conselice: «Resteremo allagati ancora per dieci giorni»

Cittadini esaperati, le strade del paese ancora sommerse, il video messaggio di Paola Pula: «L’unico collettore che porta via acqua è il Destro Reno ma è in piena e ha gli argini deboli»

Conselice resterà allagata per altri dieci giorni. È la previsione fatta dalla sindaca Paola Pula in un video messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del Comune nella serata di oggi, 22 maggio.

La prima cittadina spiega così i tempi: «Non dipendono dalle forze in campo. L’unico collettore che può portare via le acque da Conselice è il canale Destra Reno che vive una situazione delicata per gli argini e ha livelli alti perché raccoglie le acque di territori a monte».

Il comune di diecimila abitanti è stato sommerso dalle acque delle rotte dei fiumi Sillaro e Santerno, il primo ha rotto per la seconda volta dopo l’evento di inizio maggio. «Non eravamo pronti per una catastrofe del genere, nessuno lo era, nemmeno in città più grandi».