Grave incidente nel cantiere: un operaio al Bufalini

L’uomo sarebbe caduto da alcuni metri di altezza

Un operaio di 48 anni, di origini marocchine, è ricoverato in gravi condizioni al Bufalini di Cesena dopo essere stato coinvolto in un incidente sul lavoro a Russi, nel cantiere di una palazzina in costruzione in largo Cantagalli.

L’infortunio è avvenuto verso le ore 12. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe caduto da alcuni metri di altezza.

Sul posto i vigili del fuoco e gli uomini del 118 (oltre a carabinieri e Medicina del Lavoro che stanno cercando di ricostruire la dinamica), che hanno trasportato l’operaio di urgenza – intubato – al Bufalini in elicottero.