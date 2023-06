Addio Cavez, ci mancherà il tuo umorismo poetico e filosofico

Il fumettista ravennate – pubblicato da grandi quotidiani e riviste – se ne è andato a 73 anni. Il ricordo di un amico che lo conosceva bene

Cavez non c’è più. Alcuni colleghi, per ricordarlo, l’hanno disegnato mentre arriva davanti al “suo” Padre con l’occhio a triangolo sulla testa. Di certo sarà lì, insieme al Figlio e allo Spirito Tanto (proprio con la “t”, non la “s”) e forse starà chiacchierando con il suo ispiratore inconsapevole, Carl Barks, e la sua creatura, Donald Duck. Quindi sereno, o addirittura felice. Ma non è facile lo stesso da metabolizzare. È dif­ficile pensare che non lo si incontrerà più online, con il suo umorismo poetico e ­ filoso­fico, sparso a piene mani da un omino con il nasone e gli occhi spalancati sul mondo, dalle stelline e dai paesaggi che parlano al cuore. Come la vignetta di appena un mese fa, pochi tratti per disegnare un deserto notturno: «Scusa il mio cuore polveroso, disse il deserto innamorato della luna».

Massimo Cavezzali, 73 anni appena compiuti, dopo aver tenuto compagnia a migliaia di lettori, che oggi si sentono più soli, se n’è andato il 9 maggio, a Firenze, dove viveva e lavorava da sempre, dopo aver lasciato Ravenna da bambino, con la famiglia: genitori, un fratello e una sorella. Lasciando in Romagna una manciata di cugini, ­ figli delle sorelle e del fratello della mamma.

Una vita per i fumetti (e con la musica nel sangue), che muove i primi passi sulla pagina dei lettori di “Linus”, sul numero 7 del primo anno: ottobre 1965. Il vero decollo arriva dieci anni dopo, sulle pagine del mensile “Il Mago” edito da Mondadori e diretto da Beppi Zancan, il primo a scommettere su autori italiani esordienti. Massimo si trova così a lavorare con Daniele Panebarco, Vittorio Giardino, i fratelli Origone, Giorgio Cavazzano e Filippo Scozzari. Disegna e scrive anche un paio di racconti, uno dedicato al sorriso della Gioconda, e l’altro a una tappa dell’impresa dei mille, con Garibaldi che si ferma a mangiare caciucco sulla costa toscana.

Intanto un intellettuale bolognese, che se n’è andato troppo presto, Luigi Bernardi, decide di sfidare la grande editoria con una “impresa eccezionale”, come cantava Lucio Dalla in quegli stessi anni. Fonda la casa editrice “L’Isola Trovata”, traduce e propone per la prima volta in Italia grandi autori delle bande dessinée francesi; e avvia una collana umoristica, “Tuttifrutti”, pubblicando prima di tutti Panebarco e Cavezzali.

Il resto è, come dire, storia: le collaborazioni con grandi quotidiani a partire da “l’Unità”, “Repubblica”, “Paese Sera”, con personaggi intramontabili, da Ava a Kika, la rilettura dell’Iliade, un po’ di Dante, gli sfottò dei grandi cantatori; su tanti libri e in decine di testate a fumetti. Con in prima fila ­ la “Orient Express ”sempre di Luigi Bernardi e dell’Isola Trovata.

Ma fra una rivista nazionale e un’altra, Massimo dedica un po’ di tempo anche alla propria città natale. Nei primi anni Ottanta disegna la serie Tony e Tony (che richiama il ­ film Kramer contro Kramer) per la rubrica “Carta a strisce” pubblicata dal settimanale “Il Nuovo Ravennate”, per il quale realizza anche la copertina del numero di Natale del 1981. Per lo stesso settimanale l’estate precedente ha creato un’avventura speciale del suo eroe più paperinesco, Ivan Timbrovich, inviato da… Stalin a recuperare l’Andrea Doria. Un libricino regalato agli abbonati, venduto alla Festa dell’Unità e ormai introvabile. È solo un breve ritorno a casa, che replica artisticamente solo vent’anni dopo, nel 2004, quando partecipa alla rassegna sulla satira “Cervia – Pepe e sale”, insieme a Ro Marcenaro, Sergio Staino e Panebarco, per iniziativa della neonata associazione Pa.Gi.Ne.

Poi i suoi spostamenti da Firenze a Ravenna si sono diradati e hanno interessato solo i parenti. Insomma, sono stato fra i tuoi primi lettori, abbiamo scritto qualche canzone insieme e combinato qualche guaio (editoriale, va da sé): mi mancherai molto, cugino…