Al Socjale uno spettacolo che racconta l’industrializzazione dei territori costieri

Lo spettacolo, creato da Area in collaborazione con il collettivo Re-common, parte dalla costa siciliana per raccontare la storia comune del prezzo pagato dai luoghi in nome del progresso, alto in termini di inquinamento, devastazione ambientale e morti di cancro

Continua il viaggio di “Favola Industriale Blues”, lo spettacolo prodotto dalla compagnia siciliana Area Teatro che andrà in scena giovedì 6 febbraio, alle 21, al teatro Socjale di Piangipane. L’evento è organizzato da Cgil Ravenna e dal Comitato Ravennate per il Clima fuori dal fossile.

“Favola Industriale Blues” è la nuova versione di una rappresentazione di Area Teatro che vide la luce nel 2004, quando parlare di ambiente in certi contesti era tabù. Per preparare questo rilancio il cuntista Alessio Di Modica (interprete e autore) ha incontrato gruppi di F.F.F. e comitati sparsi in Italia condividendo con loro il testo. Lo spettacolo ha avuto la coproduzione del collettivo giornalistico di Re-common.

“Favola Industriale Blues” racconta l’industrializzazione della costa a sud est della Sicilia; con una lavoro di ricerca storico minuzioso ed unico nel suo genere, la compagnia ha raccolto le testimonianze della popolazione che ha vissuto il sogno del progresso come possibilità di uscire dalla miseria, si racconta il sogno e il prezzo che oggi i territori pagano; questo racconta diventa emblema universale da Taranto a Marghera, dall’Africa al sud America, dalla Cina al Giappone, del prezzo che pagano i luoghi in nome del progresso, un prezzo alto in termini di inquinamento, di devastazione ambientale e di morti di cancro.

«Narrare territori industrializzati è una responsabilità molto alta che pochi si prendono la briga di fare con ricerche approfondite – commenta la compagnia – inoltre le multinazionali dell’energia e del petrolio comprano il consenso degli ambienti culturali e artistici attraverso grandi operazioni di green washing, con la conseguenza che spesso si parla di ambiente in modo aleatorio e innocuo, per massimi sistemi, senza affrontare in modo concreto la questione, le storie parlano da sole se raccontate con sincerità e libertà».