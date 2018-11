Cmc non rimborsa rata del bond, Legacoop e advisor in campo contro la crisi

Momento difficile per la Cooperativa di via Trieste. «Ragione imprevedibile e riconducibili a mancati incassi di commesse»

Cmc non rimborserà la rata dei bond in scadenza il 15 novembre. Continua il momento molto difficile della cooperativa di via Faentina, causato dal mancato pagamento di importanti commesse all’estero ma anche in Sicilia. «Cmc comunica – si legge in una nota inviata alla stampa – che non sarà pagata puntualmente alla scadenza del 15 novembre 2018 la rata di interessi in favore dei titolari del prestito obbligazionario emesso in data 16 novembre 2017». C’è un periodo “tampone” in cui la società può pagare la rata senza finire in default: questo l’obiettivo dichiarato.

Durante l’ultima riunione del cda si è preso atto all’unanimità che «per ragioni sopravvenute e imprevedibili, riconducibili in particolare a mancati incassi di commesse e di stati di avanzamento lavori» si sta vivendo una “tensione di cassa”. Ora la priorità è superare questo periodo per poi individuare «nel più breve tempo possibile, le misure necessarie al superamento in continuità aziendale della attuale situazione di difficoltà, per poi negoziare una complessiva manovra di riorganizzazione della propria esposizione finanziari».

Nei giorni scorsi proprio a questo scopo era stata nominata Mediobanca e lo Studio Trombone come advisor finanziari, mentre lo studio del professor Andrea Zoppini e l’avvocato Fabrizio Corsini sono stati scelti come advisor legali. Dopo la notizia del mancato pagamento della rata (da 325 milioni) lunedì, alla riapertura dei mercati, i titolo di Cmc si sono ridotti, perdendo il 55 per cento. La situazione del settore non è semplice: gli investitori speculano al ribasso scommettendo sulla crisi, che ha colpito anche altre grandi aziende. In campo, per garantire la continuità a quella che è la principale azienda ravennate e di certo la più internazionale, anche Legacoop.