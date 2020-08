Elezioni, a Faenza si candida (con il Pd) anche una campionessa di basket

Simona Ballardini, uno scudetto a Taranto e medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo, nella lista a sostegno di Massimo Isola

Alle prossime elezioni amministrative di Faenza, in programma il 20 e 21 settembre, si candida anche quella che è stata una delle migliori giocatrici italiane di basket. Si tratta di Simona Ballardini, faentina di 39 anni, che in passato ha trascinato la squadra della sua città ai vertici del movimento cestistico femminile nazionale, conquistando poi anche uno scudetto a Taranto (in carriera vanta anche una medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo con la Nazionale italiana).

Ballardini si candida nella lista del Pd a sostegno del candidato sindaco Massimo Isola, vicesindaco uscente di Faenza.

La sua candidatura verrà presentata alla stampa nei prossimi giorni, ma sui social Ballardini ha già rotto il silenzio: «Nella mia vita ho sempre avuto la fortuna di poter far qualcosa per la mia città – ha scritto Ballardini sul proprio profilo Facebook –, quindi “Scendo in campo per Faenza”. Il mio intento è condividere esperienza e visione sulle esigenze delle società sportive, per sviluppare percorsi e progetti che consolidino il ruolo dello sport per la crescita, il benessere e l’intrattenimento della comunità».

E già in diversi la danno in pole position come assessore allo Sport in caso di vittoria del centrosinistra.