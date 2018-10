Gli studenti di chimica dell’Itis di Ravenna a lezione dal premio Nobel Karplus

Trasferta a Venezia: il docente si è intrattenuto con gli studenti alla fine e ha risposto a tutte le domande dei ragazzi

Mercoledì 24 ottobre, all’Università Ca’ Foscari di Venezia, un gruppo di studenti dell’Itis Nullo Baldini di Ravenna ha incontrato Martin Karplus, premio Nobel per la Chimica nel 2013. Il professor Karplus, a cui è stato conferito dalla Ca’ Foscari l’Honorary Fellowship, ha tenuto una Lectio Magistralis dal titolo “Motion: The Hallmark of Life. From Marsupials to Molecules”. Protagonisti della lezione sono stati complessi meccanismi biochimici: strane ma efficienti nanomacchine molecolari, di cui si sono potuti ammirare i diversi modelli animati al calcolatore.

Il premio Nobel si è poi intrattenuto con gli studenti del quarto anno di chimica di Ravenna, rispondendo a domande sulla scienza, ma anche su personali scelte di vita, orientate sin dalla giovane età alla ricerca in settori di frontiera della biochimica e della chimica-fisica.

Gli studenti dell’Itis Nullo Baldini di Ravenna, accompagnati dai professori Angelini, Grammantieri, Triossi, sono stati invitati a partecipare all’evento dal professor Carlo Bucci, in quanto vincitori del concorso nazionale “Torricelli Web”, sui temi della “Green Chemistry”, la chimica che studia strategie e soluzioni per promuovere lo sviluppo sostenibile. La trasferta veneziana degli studenti dell’Itis di Ravenna si è conclusa con i saluti del rettore dell’Università Ca’ Foscari, il professor Michele Bugliesi, e del professor Achille Giacometti, docente di Fisica della materia condensata, che si sono congratulati per i brillanti risultati fin qui conseguiti nel loro percorso di studi.

Già dagli anni Settanta, quando i calcolatori avevano dimensioni e potenze di calcolo ben diverse da quelle odierne, Karplus è stato uno dei pionieri nella creazione di modelli matematici e software di grafica molecolare. In particolare, con il suo gruppo di ricerca, è il padre del pacchetto software di bioinformatica Charmm, un antesignano dei software di modellazione e dinamica molecolare di strutture complesse, tuttora aggiornato ed ancora utilizzato nel suo settore.

Significativi sono, inoltre, i contributi di Martin Karplus in molti campi della chimica-fisica, tra cui la spettroscopia di risonanza magnetica nucleare e la chimica quantistica: proprio come il suo mentore, il Prof. Linus Pauling, anche il Prof. Karplus ha dato il suo nome ad un’equazione, utilizzata, appunto, nella spettroscopia di risonanza magnetica nucleare.