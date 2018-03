Rubano la merce appena arrivata al supermercato: denunciati un 38enne e un 76enne

L’anziano aveva ricevuto scatolame vario e bottiglie di sugo, arraffate dal più giovane mentre erano ancora al di fuori del centro commerciale

La merce era appena arrivata al supermercato Lidl di via Lercaro e, prima ancora di essere depositata negli scaffali, era già stata rubata. Nei guai una strana coppia: un ravennate di 76 anni e un romeno di 38. E’ andata così: una commessa aveva appena finito il turno di lavoro e ha notato un uomo anziano in bicicletta carico di merce identica a quella presente su alcuni bancali che erano appena stati consegnati al supermercato e che erano in attesa di essere portati all’interno dell’esercizio commerciale. La commessa ha notato poi un altro individuo più giovane mentre prelevava altra merce dai bancali per nasconderla sotto ad un dehors di un esercizio commerciale vicino.

La testimone ha chiamato la polizia che ha fatto intervenire il personale della sezione Volanti. Gli agenti hanno bloccato i due uomini che venivano condotti in questura, recuperando la merce di proprietà del punto vendita che era stata asportata (scatolame vario e bottiglie di sugo di pomodoro) per un valore di circa 50 euro. E’ emerso che l’anziano aveva ricevuto la merce dal romeno. Il 38enne è stato denunciato per furto aggravato (era anche ubriaco, per cui è scattata una contravvenzione), il 76enne per ricettazione.