La sindaca di Russi: «Ci sono sciacalli che spargono falsità puntando alle elezioni»

Valentina Palli in un post su Facebook racconta il senso di solitudine provato nella gestione dell’emergenza alluvione e dice di provare pena per quei «personaggi poveri che lanciano fango»

La sindaca di Russi, la 38enne Valentina Palli, usa il suo profilo Facebook per un lungo sfogo dopo l’emergenza alluvionale. In particolare due i temi toccati dalla prima cittadina: il senso di solitudine provato nei momenti della gestione e l’atteggiamento di chi starebbe cerando di approfittare di questo periodo per spargere falsità in vista delle elezioni amministrative del 2024.

«Sotto la falsa prostrazione per le disgrazie dei nostri cittadini – è il passaggio centrale del post –, annusate una misera possibilità per le amministrative che si terranno nei nostri territori l’anno prossimo e quindi diffondete falsità, aizzate gli animi, voi non vi sporcare di fango, voi il fango preferite lanciarlo dalla profondità della vostra bassezza. E ve lo dico pubblicamente: provo pena per voi. Perché siete sciacalli non di noi sindache e sindaci ma di quei cittadini che vorreste amministrare».

Qui sotto il post integrale.