Cambiamento climatico: dibattito con Avs, il meteorologo Mercalli in collegamento

Appuntamento il 5 maggio nella sala Ragazzini con i candidati Croci e Lazzari

La lista Alleanza Verdi Sinistra (Avs), parte della coalizione di centrosinistra per la candidatura a sindaco di Alessandro Barattoni a Ravenna, organizza un incontro serale aperto al pubblico per parlare delle emergenze dovute ai cambiamenti climatici. Il 5 maggio nella sala Ragazzini in largo Firenze dalle 20.30 i candidati Valentina Croci e Antonio Lazzari dialogheranno con Luca Mercalli, noto metereologo e divulgatore scientifico che sarà in collegamento video.

«Parlare di emergenze climatiche non è eco-terrorismo come continuano a definirlo alcune forze politiche, ma pragmatismo e coraggio di dire la verità ai cittadini. Forze politiche che negano l’evidenza della scienza ma hanno infarcito i loro programmi di parole come “sostenibilità “ e “ambiente”, forze che a livello locale e nazionale non esitano a portare avanti soluzioni fuori dal tempo e pericolose per il futuro del nostro pianeta e della nostra economia. Come Avs crediamo che solo con la forza della verità si possiamo affrontare i problemi e con il coraggio di guardare in faccia alla realtà possiamo agire per costruire un futuro stabile e tranquillo per i nostri figli. Mistificare la realtà negando i gravi problemi che abbiamo davanti è forse consolatorio ma ci porta ad agire in direzione contraria a tutti i dati e i suggerimenti che gli scienziati mondiali, in maniera unanime, oramai dicono da più di tre decenni».